Вассёр оценил выступление «Феррари» на Гран-при Мексики

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр подвёл итоги выступления команды на минувшем Гран-при Мексики. Напомним, Шарль Леклер финишировал третьим, Карлос Сайнс – четвёртым.

«Разочарование – неподходящее слово. Когда вы занимаете третье и четвёртое места, я не могу сказать, что это плохая гонка. У нас был плохой отрезок в концовке, это очевидно, поскольку это наша основная проблема сейчас. Но первая часть гонки прошла хорошо.

Думаю, мы сделали шаг вперёд. Мы завоевали четыре поула в последних шести гонках. Для нас это шаг вперёд, и нам нужно быть более стабильными в гонке или, по крайне мере, не иметь перепада между отрезками, потому что мы часто теряем позицию», — приводит слова Вассёра издание Autosport.