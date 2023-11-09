Жан Тодт рассказал, чего «Феррари» не хватает для побед

Бывший руководитель «Феррари» Жан Тодт поделился мнением о текущей форме «красных» и разъяснил, что стало бы ключом команды к успеху.

«Думаю, что, когда я был боссом, одним из преимуществ, которое у нас было и которое позволило нам добиться успеха, было именно то, что мы смогли извлечь выгоду из стабильности. Сейчас не хватает не так уж и много, но при этом мы прекрасно знаем, что именно последние тысячные труднее всего добыть.

Чтобы побеждать, необходимо собирать всё воедино, а именно этого немного не хватает. Не критично, но немного», — приводит слова Тодта Grandprix.

В сезоне-2023 «Феррари» продолжает борьбу за вторую позицию в Кубке конструкторов, отставая от «Мерседеса» на 20 очков за два этапа до конца чемпионата.