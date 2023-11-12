Педро Акоста стал самым молодым чемпионом Moto2

С 10 по 12 ноября на автодроме «Сепанг» в Малайзии проходят заезды чемпионатов мотогоночных серий. Сегодня в серии Moto2 состоялась гонка, в которой лидер чемпионата, 19-летний испанец Педро Акоста, выступающий за КТM Ajo Motorsport, занял второе место и досрочно обеспечил себе чемпионский титул сезона-2023.

Благодаря второму месту Педро Акоста увеличил отрыв от ближайшего преследователя в чемпионате Тони Арболино до 77 очков. Отметим, что Акосте удалось финишировать в топ-3 14 раз в 18 прошедших гонках сезона-2023. До конца чемпионата остаётся два этапа — в Катаре и в Валенсии.

Известно, что в следующем сезона Акоста будет выступать в главном чемпионате по мотогонкам MotoGP за команду GASGAS Factory Racing Tech3.