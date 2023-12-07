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«К счастью, команда платит». Ферстаппен — о суперлицензии дороже € 1 млн

«К счастью, команда платит». Ферстаппен — о суперлицензии дороже € 1 млн
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Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о стоимости суперлицензии, которая формируется в том числе учитывая очки, набранные по ходу сезона (€ 2,1 тыс. за одно набранное очко). Ферстаппен сравнил стоимость суперлицензии в сравнении с Логаном Сарджентом и предположил, что подход к подсчётам необходимо изменить.

«К счастью, за суперлицензию платит команда. Думаю, должно быть какое-то нормальное соотношение. Знаете, подобные вещи прописаны, и я не ожидал, что в конце сезона наберу так много очков», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Ферстаппен стал первым пилотом, которому придётся заплатить за продление суперлицензии более € 1 млн., итоговая стоимость — более € 1,2 млн. По сравнению с сезоном-2023, Ферстаппен заплатит на € 250 тыс. больше.

Согласно ранее опубликованным подсчётам Forbes, голландец заработал за сезон-2023 около $ 70 млн. ($ 45 млн. в качестве зарплаты и ещё $ 25 млн. в качестве бонусов).

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