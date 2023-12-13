Команда Сироткина и Самарина выиграла Гонку звёзд на фестивале картинга и симрейсинга

9 декабря 2023 года картинг-центр MIKS karting уже во второй раз стал ареной проведения уникального мероприятия — Фестиваля картинга и симрейсинга «Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ 2023», который объединил в себе виртуальные гонки и состязания на настоящих гоночных картах. Организаторами Фестиваля выступили АНО «Центр развития картинга» и программа развития российского автоспорта SMP Racing. Фестиваль был организован при поддержке Департамента спорта города Москвы.

По правилам проведения фестиваля команды одновременно соревновались на картинге на реальной трассе на спортивных картах МИКС карт СПОРТ российского производства, специально разработанных для участия в массовых соревнованиях по картингу, и на профессиональных симуляторов проекта SMP Racing Esports на трассе «Нижегородское кольцо» на автомобилях «Лада Калина Спорт». Причём правила проведения требовали, чтобы каждый из четырёх пилотов каждой команды по ходу гонки побывал за рулём и карта, и симулятора.

В рамках Фестиваля прошло три командные гонки: КАРТСИМ ЮНИОР (участники воспитанники московский академий картинга), КАРТСИМ ГОНКА ЗВёЗД и КАРТСИМ студент (участники – команды студентов ведущих ВУЗов Москвы). В Фестивале приняло участие 192 спортсмена и разных городов России и Беларуси.

Зрители, наблюдавшие за гонками благодаря организованной онлайн-трансляции, были впечатлены составом участников КАРТСИМ ГОНКИ ЗВёЗД. В число пилотов вошли: Сергей Сироткин, Кирилл Ладыгин, Ирина Сидоркова, Иван Самарин, Анастасия Нифонтова, Александр Смоляр, Борис Шульмейстер, Кирилл Смаль и многие другие.

Первое место на реальной трассе завоевала команда MOTOR.RU с результатом 214 кругов. Победу в виртуальной гонке и в общем зачёте одержала команда «Московский спорт» (Сергей Сироткин, Александр Кондаранцев, Иван Самарин, Николай Поляков).

Лучшее время круга в картинге 32.338 сек. показал Игорь Обросов (команда MIKS Karting), лучшее время в симрейсинге 1:34.435 на счету пилота команды SMP Racing Александра Смоляра.

«КАРТСИМ — очень прикольный формат, так как симулятор и картинг требуют разную специфику пилотирования и навыков и привычек пилотов. Поэтому, когда пилоты с разными компетенциями объединяются в команды, это рождает дополнительную интригу. Было бы здорово, если такой формат найдёт своё место в автоспорте для привлечения молодёжи и станет ступенькой в длинном пути в автоспорте», – прокомментировал победу Сергей Сироткин.

Результаты КАРТСИМ Гонки Звёзд:

1 место – Московский спорт

2 место – SMP Racing

3 место – MOTOR.ru

4 место – СМП-РСКГ

5 место – СМП/Газпром детям

6 место – MIKS Karting

7 место – Сборная Белоруссии

8 место – Юность

9 место – Картинг без границ

10 место – Black Drift

11 место – Quatro RT.