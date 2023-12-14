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Жан Тодт: Шумахер, которого мы знали по Формуле-1, больше не тот

Жан Тодт: Шумахер, которого мы знали по Формуле-1, больше не тот
Михаэль Шумахер
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Бывший руководитель Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт поделился информацией о состоянии семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, с которым он вместе работал в «Феррари».

«Михаэль по-прежнему с нами, поэтому я не скучаю по нему. Теперь он не тот Михаэль, который был раньше. Он другой, но его прекрасно поддерживают жена и дети, которые также и защищают его.

Его жизнь изменилась, но мне выпала честь разделить с ним эти моменты. Это всё, что я могу сказать. К сожалению, судьба сыграла на нём 10 лет назад, и он больше не тот Михаэль, которого мы знали по Формуле-1», — заявил Тодт в интервью L'Équipe.

Напомним, в 2013 году Михаэль Шумахер упал, катаясь на горных лыжах во Франции, и ударился о камень, после чего впал в кому.

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