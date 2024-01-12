Грожан — о новом руководителе «Хааса»: перед ним огромный вызов, но я очень рад за него

Бывший пилот «Хааса» Ромен Грожан высказался о назначении Аяо Комацу на пост руководителя команды взамен уволенного Гюнтера Штайнера.

«Прежде всего я очень рад за Комацу. Он мой очень хороший друг. Я принял участие в 181 Гран-при Формулы-1, и он всё время был рядом и что-то делал с моей машиной. Его дети того же возраста, что и мои, так что мы были очень хорошими друзьями, и я рад за него. Перед ним стоит огромный вызов, поэтому я рад за него.

Я желаю Гюнтеру всего наилучшего в его следующей главе. Несомненно, он человек со множеством идей, которые нужно реализовать, но для меня главное то, что я очень рад за Аяо», — приводит слова Грожана RaceFans.

Напомним, Штайнер руководил «Хаасом» с момента появления команды в Формуле-1.