Ромен Грожан назвал сезон, в котором он мог стать вице-чемпионом

Экс-пилот Формулы-1, француз Ромен Грожан заявил, что в сезоне-2013, выступая в составе «Рено», он мог финишировать на второй строчке в личном зачёте пилотов. Тот сезон он завершил на седьмом месте, четырежды попав на подиум в шести последних гонках.

«Я недосчитался нескольких хороших результатов в 2013 году из-за своей чрезмерной осторожности? Нет, у нас была чёртова проблема с системой KERS. Если бы не она, думаю, я вполне мог бы стать вице-чемпионом в том сезоне», – приводит слова Грожана Autosport.

Напомним, Ромен Грожан не выступал в Формуле-1 с 2020 года. За время его карьеры в «Королевских гонках» он принял участие в 179 Гран-при, 10 раз попадал на подиум, но не смог одержать ни одной победы.