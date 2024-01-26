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Аяо Комацу поделился подробностями увольнения Штайнера из «Хааса»

Аяо Комацу поделился подробностями увольнения Штайнера из «Хааса»
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Новый руководитель команды «Хаас» Аяо Комацу поделился подробностями своего назначения на должность. Это произошло 10 января нынешнего года. Ранее её занимал Гюнтер Штайнер.

«Это было решение владельца команды Джина Хааса. В конце декабря прошлого года Джин посмотрел на результаты на тот момент и подумал, что команда растёт не так сильно, как он ожидал. Чтобы это исправить, что-то должно было измениться. Для того нужно было внести изменения в структуру организации – нужно было сменить высшее руководство.

Когда начались разговоры о необходимости замены? Джин принял решение не за короткий период времени. Думаю, что он думал об этом как минимум вторую половину сезона 2023 года. Он хочет, чтобы команда боролась в середине таблицы и верит, что для этого есть все возможности. Даже ему было неловко видеть, как его команда опустилась на дно в Кубке конструкторов. Думаю, разочарование постепенно нарастало», — приводит слова Комацу Autosport Web.

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