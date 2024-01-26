Аяо Комацу поделился подробностями увольнения Штайнера из «Хааса»

Новый руководитель команды «Хаас» Аяо Комацу поделился подробностями своего назначения на должность. Это произошло 10 января нынешнего года. Ранее её занимал Гюнтер Штайнер.

«Это было решение владельца команды Джина Хааса. В конце декабря прошлого года Джин посмотрел на результаты на тот момент и подумал, что команда растёт не так сильно, как он ожидал. Чтобы это исправить, что-то должно было измениться. Для того нужно было внести изменения в структуру организации – нужно было сменить высшее руководство.

Когда начались разговоры о необходимости замены? Джин принял решение не за короткий период времени. Думаю, что он думал об этом как минимум вторую половину сезона 2023 года. Он хочет, чтобы команда боролась в середине таблицы и верит, что для этого есть все возможности. Даже ему было неловко видеть, как его команда опустилась на дно в Кубке конструкторов. Думаю, разочарование постепенно нарастало», — приводит слова Комацу Autosport Web.