Руководство Ф-1 зарегистрировало несколько торговых марок, связанных с Гран-при Чикаго

Руководители Формулы-1 планируют проводить один из этапов Гран-при в Чикаго (США). Об этом сообщает издание Sports Illustrated.

По сведениям источника, в начале текущего года руководители Формулы-1 зарегистрировали сразу несколько торговых марок и наименований, связанных с Гран-при Чикаго. Соответствующие заявки были поданы в Бюро по патентам и торговым маркам США. Таким образом, высока вероятность, что уже в ближайшее время Чикаго станет ещё одним американским городом на карте Гран-при Ф-1.

Напомним, в настоящий момент три этапа Гран-при проводятся в американских городах: Остине, Лас-Вегасе и Майами.

Ранее стало известно, что Формула-1 заключила контракт на проведение Гран-при Испании в Мадриде.