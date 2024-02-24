Опубликованы зарплаты гонщиков Формулы-1 в 2024 году

Издание Racingnews365 опубликовало собственную версию списка зарплат, которые получат пилоты Формулы-1 за 2024 года. Традиционно возглавил рейтинг трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — $ 55 млн;
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — $ 45 млн;
3. Шарль Леклер («Феррари») — $ 34 млн;
4. Ландо Норрис («Макларен») — $ 20 млн;
5. Джордж Расселл («Мерседес») — $ 18 млн;
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — $ 18 млн;
7. Серхио Перес («Ред Булл») — $ 14 млн;
8. Карлос Сайнс («Феррари») — $ 12 млн;
9. Валттери Боттас («Стейк») — $ 10 млн;
10. Даниэль Риккардо («РБ») — $ 7 млн;
11. Эстебан Окон («Альпин») — $ 6 млн;
12. Пьер Гасли («Альпин») — $ 6 млн;
13. Оскар Пиастри («Макларен») — $ 6 млн;
14. Кевин Магнуссен («Хаас») — $ 5 млн;
15. Александер Албон («Уильямс») — $ 3 млн;
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — $ 3 млн;
17. Нико Хюлькенберг («Хаас») — $ 2 млн;
18. Гуаньюй Чжоу («Стейк») — $ 2 млн;
19. Юки Цунода («РБ») — $ 1 млн;
20. Логан Сарджент («Уильямс») — $ 1 млн.