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Опубликованы зарплаты гонщиков Формулы-1 в 2024 году

Издание Racingnews365 опубликовало собственную версию списка зарплат, которые получат пилоты Формулы-1 за 2024 года. Традиционно возглавил рейтинг трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — $ 55 млн;

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — $ 45 млн;

3. Шарль Леклер («Феррари») — $ 34 млн;

4. Ландо Норрис («Макларен») — $ 20 млн;

5. Джордж Расселл («Мерседес») — $ 18 млн;

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — $ 18 млн;

7. Серхио Перес («Ред Булл») — $ 14 млн;

8. Карлос Сайнс («Феррари») — $ 12 млн;

9. Валттери Боттас («Стейк») — $ 10 млн;

10. Даниэль Риккардо («РБ») — $ 7 млн;

11. Эстебан Окон («Альпин») — $ 6 млн;

12. Пьер Гасли («Альпин») — $ 6 млн;

13. Оскар Пиастри («Макларен») — $ 6 млн;

14. Кевин Магнуссен («Хаас») — $ 5 млн;

15. Александер Албон («Уильямс») — $ 3 млн;

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — $ 3 млн;

17. Нико Хюлькенберг («Хаас») — $ 2 млн;

18. Гуаньюй Чжоу («Стейк») — $ 2 млн;

19. Юки Цунода («РБ») — $ 1 млн;

20. Логан Сарджент («Уильямс») — $ 1 млн.