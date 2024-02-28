Кравиц рассказал, кто должен занять место Хэмилтона в «Мерседесе»

Известный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц рассказал, кто, по его мнению, является претендентом номер один на место в «Мерседесе» после ухода Льюиса Хэмилтона.

«У «Мерседеса» так много вариантов, и многие из них весьма хороши. Очевидно, что самым интересным с точки зрения «Мерседеса» будет посадить в машину Андреа Кими Антонелли, потому что они считают его следующим Максом Ферстаппеном или Шарлем Леклером, настолько он перспективен.

В то же время они узнают об этом наверняка только тогда, когда он проведёт хотя бы половину сезона в Формуле-2, и я верю Тото Вольфу, когда он говорит, что они должны быть осторожны и относиться к нему как к 17-летнему подростку, который всё ещё растёт, и не торопиться с его прогрессом. Это может принести больше вреда, чем пользы.

Но это явно их приоритет номер один. У них нет «Уильямса» в качестве юниорской команды, чтобы поставить туда Антонелли. Уильямс ясно дал понять, что они не участвуют в этой игре ради Антонелли, они не собираются быть для него университетом, как они были для Джорджа Расселла», — приводит слова Кравица Sky Sports.