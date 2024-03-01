Серхио Перес: хороший старт – ключ к успеху в завтрашней гонке

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал своё пятое место по итогам квалификации на Гран-при Бахрейна, отметив, что завтра он надеется хорошо стартовать, и что это будет ключом к успеху в гонке.

«Завтра важно будет хорошо стартовать. Если мы хорошо стартуем и прорвёмся вперёд, это может принести результат, и это будет хороший день для команды.

Мы находимся в хорошей позиции, нам удалось сохранить после квалификации свежие шины, так что давайте подождем и посмотрим, где мы окажемся завтра.

Мы осознано решили сохранить новые комплекты шин на гонку, так что посмотрим, что из этого выйдет», — заявил по окончании квалификации 34-летний мексиканский гонщик.

Квалификацию на Гран-при Бахрейна выиграл напарник Переса по «Ред Булл» Макс Ферстаппен.