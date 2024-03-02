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«В нашей машине много инновационных идей». Хорнер – о победе «Ред Булл» в Бахрейне

«В нашей машине много инновационных идей». Хорнер – о победе «Ред Булл» в Бахрейне
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Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал победный дубль его пилотов Макса Ферстаппена и Серхио Переса на Гран-при Бахрейна.

«Идеальный старт и доминирующая гонка. Я должен сказать большое спасибо всем сотрудникам в Милтон-Кейнсе, которые так хорошо поработали зимой. Этот результат — свидетельство всей этой тяжелой работы, которая скрыта от глаз.

Наша команда выступила отлично, добившись победного дубля и заработав максимальное количество очков. Наша машина это агрессивная революция. Команда не почивала на лаврах и приложила максимальные усилия для прогресса. В нашей машине много инновационных идей. Это сильная эволюция», — сказал Хорнер после окончания гонки в интервью Sky Sports.

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