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Леклер объяснил, почему не смог побороться за подиум на Гран-при Бахрейна

Леклер объяснил, почему не смог побороться за подиум на Гран-при Бахрейна
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал выступление в гонке Гран-при Бахрейна, состоявшейся сегодня, 2 марта. Напомним, Леклер финишировал четвёртым.

«Нескольких кругов я не мог нормально проезжать девятый и десятый повороты. Баланс задней части был сумасшедшим, блокировки колёс на каждом круге, пришлось вносить большие коррективы.

Гонка получилась очень разочаровывающей. Я долго ждал её и хотел показать, на что мы способны, но этого не сделал, потому что у нас был совершенно не тот темп, да и машина в целом не была такой, как я хотел. Нужно понять, что пошло не так, чтобы это не повторилось», — цитирует Леклера Sky Sports.

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