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Алонсо объяснил необычную тактику и прокомментировал финиш на девятом месте

Алонсо объяснил необычную тактику и прокомментировал финиш на девятом месте
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Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо прокомментировал выступление в гонке Гран-при Бахрейна, состоявшейся сегодня, 2 марта. Напомним, Алонсо финишировал девятым.

«Я рад набрать очки в сегодняшней гонке, мы ожидали такого финиша. В конечном итоге гонка получилась спокойной, с отрывом впереди и позади нас. Мы ожидали продержаться дольше на обоих отрезках и надеялись извлечь преимущество из машины безопасности, но этого не произошло.

Думаю, нам нужно проанализировать наш темп на круге и сравнить его с гоночным темпом. Уверен, мы сможем прибавить по ходу сезона. Посмотрим, сможем ли мы стать немного сильней в Саудовской Аравии на следующей неделе», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».

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