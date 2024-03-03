Самая мощная Tesla сразилась с самым быстрым ТВ-дроном. Он сделан для гонок Формулы-1

Электромобиль Tesla Model S Plaid на дистанции в четверть мили сразился с самым быстрым в мире телевизионным дроном Red Bull Drone 1 — он создан для съёмок Формулы-1 и способен летать на скорости свыше 350 км/ч. Видео соревнований опубликовано на YouTube-канале carwow.

Права на видео принадлежат carwow. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале carwow.

Model S Plaid — это самый мощный автомобиль марки Tesla. Его мощность составляет 1020 лошадиных сил, а до 60 миль/час (97 км/ч) на подготовленном дрэг-стрипе он способен разгоняться за 1,98 секунды. По словам создателей, максимальная скорость Model S Plaid составляет 320 км/ч.

Соревнования между электромобилем и дроном происходили в формате «с места», то есть Drone 1 в момент старта находился на земле и лишь по сигналу старта поднялся в воздух. Тем не менее четверть мили дрон преодолел всего за семь секунд, опередив не только Tesla Model S, но также гиперкар Rimac Nevera, KTM RC16 для MotoGP и Lamborghini Huracan.