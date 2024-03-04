Расселл: мой болид был больше настроен под гонку, чем болид Хэмилтона

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл открыто поставил под сомнение заявления Льюиса Хэмилтона по поводу выбранных настроек болида на Гран-при Бахрейна.

Выступая перед СМИ после квалификации, Хэмилтон отметил, что он и Расселл выбрали разные направления настройки, и выбранный семикратным чемпионом мира путь лучше подходит для условий гонки.

«Честно говоря, я не вижу больших различий, потому что, насколько мне известно, наши машины очень похожи. Я не особо уделяю внимание его настройкам. Мой болид на самом деле был больше настроен под гонку, чем тот, на котором выступал он. По крайней мере, это было в пятницу», — приводит слова Расселла PlanetF1.

Напомним, на Гран-при Бахрейна Джордж Расселл показал пятый результат, в то время как Льюис Хэмилтон пришёл на финиш седьмым.