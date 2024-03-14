Штайнер: «Хаас» ничего не добьется с таким подходом, какой сейчас есть в команде

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подтвердил, что покинул гоночный коллектив из-за разногласий с владельцем Джином Хаасом по поводу того, нужно ли американской команде менять направление в Формуле-1.

По словам Штайнера, он предупреждал Джина Хааса, что ему необходимо внести фундаментальные изменения, чтобы избежать повторного падения на десятое место в новом сезоне. Когда Хаас не согласился, это привело к расколу.

«Что-то должно было измениться. Я не говорю, что «Хаас» делал все неправильно — просто все остальные делали все правильно. Формула-1 изменилась с того момента, когда «Хаас» вошёл в чемпионат. Теперь это совершенно другое игровое поле. Все вокруг — сильные команды.

Если вы понимаете этот спорт, вам нужно просто открыть глаза и посмотреть, что делают другие. А «Хаас» этого не делает. В какой-то момент вы ничего не добьетесь с таким подходом. Он просто больше не подходит», — приводит слова Штайнера Nextgen-Auto.