Штайнер: всё больше осознаю, что пробыл в «Хаасе» слишком долго

Бывший глава «Хааса» Гюнтер Штайнер в очередной раз высказался о своём увольнении из команды, о котором стало известно в январе. Напомним, сменщиком Штайнера стал японский специалист Аяо Комацу.

«Жизнь наладилась, когда я покинул «Хаас» перед нынешним сезоном. За последние десять лет я впервые перестал думать о Ф-1, и это пошло мне на пользу. Со временем я всё больше осознаю, что пробыл в «Хаасе» слишком долго.

Когда вы делаете шаг в сторону, то ощущаете ясность и понимаете, что вам нужно делать. Пока вы находитесь в ситуации, вы находитесь в отрицании и считаете, что на что-то способны, хотя это не так.

С тем, что у нас было, можно было бороться за седьмое, восьмое или девятое место, но нельзя бороться за подиумы без того же оснащения, что есть у других. Я не хочу заниматься этим в долгосрочной перспективе, не хочу бороться за седьмое место», — написал Штайнер в рамках колонки на официальном сайте Формулы-1.