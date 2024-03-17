Деймон Хилл посетил место знаменитой аварии с Михаэлем Шумахером в Аделаиде

Чемпион мира 1996 года британец Деймон Хилл посетил место своей знаменитой аварии с легендарным немцем Михаэлем Шумахером, произошедшей на Гран-при Австралии 1994 года.

«Мне потребовалось 30 лет (не считая 1995 года), чтобы вновь посетить роковую сцену одного из самых противоречивых инцидентов в Ф-1. Молодым болельщикам, вероятно, тяжело оценить шумиху, которая поднялась из-за этого «спортивного» момента. Не будет преувеличением сказать, что возмущения и противоречия возникли по всему миру.

Очевидно, болельщики Шумахера и «Беннетона» были в восторге. Но чему мы можем научиться? Трагедия одного человека это победа другого? Или есть естественное чувство верного и неправильного, которое мы игнорируем? Так или иначе, а это была предсказуемая развязка нервного и трагического сезона. Большинство из нас в «Уильямсе» были рады увидеть обратную сторону этого», — написал Хилл в социальных сетях.