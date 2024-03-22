Формула-1, Гран-при Австралии — 2024: третья тренировка, онлайн-трансляция

В субботу утром, 23 марта, на трассе в Альберт-Парке состоится третья свободная практика третьего этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2024 — Гран-при Австралии. Начало тренировки запланировано на 4:30 мск.

Напомним, в сезоне-2023 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший трёхкратным чемпионом мира. В сезоне-2024 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

Первый Гран-при Австралии Формулы-1 на трассе Альберт-Парк был проведён в 1996 году.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Австралии — 2024. Онлайн-трансляция третьей практики