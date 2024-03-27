«Лола» собирается вернуться в автоспорт в Формуле-Е – The Race

Компания «Лола» хочет вернуться в автоспорт. Она планирует стать разработчиком и поставщиком электромоторов одной из команд Формулы-E в следующем году. Об этом сообщает The Race.

«Лола» эпизодически участвовала в Формуле-1 с 1962 по 1993 годы, в гонках на выносливость и побеждала в культовой североамериканской гонке «500 миль Индианаполиса».

Сообщается, что «Лола», сейчас принадлежащая британскому бизнесмену и гонщику IMSA SportsCar Тиллю Бехтольшаймеру, в последнее время активно набирала специалистов, в том числе из других компаний. Техническим директором «Лолы» является бывший дизайнер «Макларена» и «Уильямса» Марк Татхэм, а управляющим директором — бывший инженер HWA и «Мерседеса» Майкл Уилсон.

На это лето запланированы первые тесты, а уже в этом месяце компания должна закончить работу над тестовым болидом третьего поколения.

Бехтольшаймер приобрел права на название «Лола» и часть активов в 2022 году после банкротства бренда. Он присутствовал на этапе Формулы-Е в Лондоне в прошлом сезоне и на первом этапе сезона-2024 года в Мехико, чтобы, как пишет The Race, навести связи с владельцами других команд.