Британская активистка сделала заявление после решения «Ред Булл» оправдать Хорнера

Британская активистка Алеша Де Фрейтас, пропагандирующая права женщин, возмутилась скандальной ситуацией, произошедшей в австрийской команде Формулы-1 «Ред Булл». Ранее в отношении её руководителя Кристиана Хорнера проводилась внутренняя проверка. Главу гоночного коллектива обвинили в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц. Позже он был оправдан.

«У женщин просто нет уверенности в том, что их жалобы будут расследованы должным образом. Поэтому приходится задаваться вопросом, так ли обстояли дела в данном случае. Произошедшее с этой женщиной подтверждает мысль о том, что если кто-то высказывается открыто, то идёт на огромный риск. Наиболее тревожным аспектом этой ситуации является тот факт, что расследование было проведено от имени фирмы, но результаты не были полностью обнародованы. Как можно быть уверенным в том, что надлежащая правовая процедура была соблюдена. В высших кругах Формулы-1 находятся очень влиятельные люди, которых считают неприкасаемыми, и это потенциально может создать среду, в которой могут преобладать преследования. Я очень сочувствую этой женщине», — приводит слова Де Фрейтас Daily Mail.