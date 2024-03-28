Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Менеджер Ферстаппена мог потребовать ухода Хорнера, Кристиан не хочет отпускать гонщика

Менеджер Ферстаппена мог потребовать ухода Хорнера, Кристиан не хочет отпускать гонщика
Аудио-версия:
Комментарии

Портал Auto Motor und Sport опубликовал инсайд о ситуации вокруг гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и руководителя команды Кристиана Хорнера.

«Менеджер Ферстаппена Раймонд Вермюлен, как говорят, встретился с тайскими боссами после Гран-при Австралии. Содержание беседы неясно. Вряд ли речь шла о том, чтобы убедить Йювидью (основной акционер «Ред Булл». — Прим. «Чемпионат») в необходимости отставки Хорнера. Скорее всего, он просто признался тайцам, что, если Хорнер останется у власти, Макс Ферстаппен уйдёт.

Сам чемпион мира чрезвычайно искусен в своих комментариях. Когда вопрос об отстранении Хельмута Марко висел в воздухе, он выбрал чёткие слова и рассказал всем, на чьей он стороне и кого считает истинным архитектором успеха Red Bull — основателя компании Дитриха Матешица и самого Марко.

Даже если Кристиан Хорнер говорит, что не будет никого заставлять оставаться в команде, в случае с Ферстаппеном он будет настаивать на том, чтобы голландец выполнил свой контракт до 2028 года. Хотя бы для того, чтобы показать клану Ферстаппена, кто теперь главный», — сообщает портал Auto Motor und Sport.

Материалы по теме
Экс-пилот Ф-1 — о сходе Ферстаппена: когда в команде хаос, то люди склонны к ошибкам
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android