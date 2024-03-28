Менеджер Ферстаппена мог потребовать ухода Хорнера, Кристиан не хочет отпускать гонщика

Портал Auto Motor und Sport опубликовал инсайд о ситуации вокруг гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и руководителя команды Кристиана Хорнера.

«Менеджер Ферстаппена Раймонд Вермюлен, как говорят, встретился с тайскими боссами после Гран-при Австралии. Содержание беседы неясно. Вряд ли речь шла о том, чтобы убедить Йювидью (основной акционер «Ред Булл». — Прим. «Чемпионат») в необходимости отставки Хорнера. Скорее всего, он просто признался тайцам, что, если Хорнер останется у власти, Макс Ферстаппен уйдёт.

Сам чемпион мира чрезвычайно искусен в своих комментариях. Когда вопрос об отстранении Хельмута Марко висел в воздухе, он выбрал чёткие слова и рассказал всем, на чьей он стороне и кого считает истинным архитектором успеха Red Bull — основателя компании Дитриха Матешица и самого Марко.

Даже если Кристиан Хорнер говорит, что не будет никого заставлять оставаться в команде, в случае с Ферстаппеном он будет настаивать на том, чтобы голландец выполнил свой контракт до 2028 года. Хотя бы для того, чтобы показать клану Ферстаппена, кто теперь главный», — сообщает портал Auto Motor und Sport.