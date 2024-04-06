Ковалайнен поделился позитивной информацией о своём состоянии после операции на сердце

Бывший гонщик Формулы-1 Хейкки Ковалайнен восстанавливается после операции по поводу аневризмы восходящей аорты. 42-летний финн поделился положительной информацией о том, как он перенёс операцию на открытом сердце, подтвердив, что у него есть потенциал для полного восстановления.

В прошлом году Ковалайнен начал раллийную карьеру, участвуя в чемпионате Финляндии на постоянном расписании. Также он принимал участие в японском этапе чемпионата мира по ралли.

Однако после углублённого планового медицинского осмотра перед сезоном 2024 года врачи обнаружили у Хейкки восходящую аэробную аневризму. Ковалайнен приостановил своё участие в гонках, чтобы перенести операцию.

В своих соцсетях Ковалайнен сообщил, что операция прошла успешно и первый этап его восстановления прошёл хорошо.

«В конце прошлого года мне поставили диагноз «аневризма восходящей аорты». По сути, часть восходящей аорты была сильно расширена. По этой причине я не мог участвовать ни в каких встречах или мероприятиях. В последние несколько месяцев я обсуждал с командой врачей свои варианты. Что мы собираемся с этим делать?

Мы решили провести операцию. На прошлой неделе меня прооперировали в университетской больнице Тампере. Это была операция на открытом сердце, так что у меня на груди навсегда остался шрам. Но операция прошла хорошо. Мне вживили искусственный трансплантат. Пару дней после операции я чувствовал себя тяжело, но уже всё намного лучше. Я уже дома и восстанавливаюсь. Перспективы вполне хорошие», — сообщает Ковалайнен.