Уникальная Maserati дебютировала на публике на теннисном турнире в Монако

Компания Maserati в преддверии теннисного турнира «Мастерс» в Монако представила уникальный автомобиль MC20 Cielo Opera d’arte, созданный по индивидуальному заказу покупателя. На время турнира, игры которого пройдут с 7 по 14 апреля, спорткар займёт место в VIP Village, сообщает пресс-релиз итальянской марки.

Maserati MC20 Cielo Opera d’arte Фото: Maserati

Maserati MC20 Cielo Opera d’arte создана в результате совместной работы Maserati Furieserie и Centro Stile и соединяет в себе скорость и абстрактное искусство. «Этот автомобиль — подлинная декларация художественной независимости, вдохновения, интуиции, воображения и способности придать мечте форму. Это манифест неповторимого мастерства компании из Модены», — отмечают в Maserati.

Maserati MC20 Cielo Opera d’arte Фото: Maserati

Maserati MC20 дебютировала в 2020 году, а MC20 Cielo — открытый вариант спорткара — появился в 2022-м. Под капотом у автомобиля трёхлитровый твин-турбо двигатель V6 мощностью 630 лошадиных сил. До 100 км/ч Maserati MC20 Cielo разгоняется за три секунды, а максимальная скорость автомобиля превышает 325 км/ч.

Maserati GranCabrio Trofeo Фото: Maserati

Рядом (в Commercial Village) также выставлена Maserati GranCabrio Trofeo, которую представили чуть более месяца назад. Новинка обладает таким же двигателем Nettuno, но выдающим уже лишь 542 силы.

Отметим, что недавно в Maserati отчитались о первых тестах MCXtrema — трековой и экстремально агрессивной версии MC20.