Maserati протестировала трековый спорткар. Он станет флагманом спортивного подразделения

Компания Maserati рассказала о тестах своего нового трекового спорткара MCXtrema, который станет новым флагманом спортивного подразделения марки. За рулём автомобиля работает итальянский чемпион мира по гонкам на выносливость и победитель «24 часов Ле-Мана» в составе команды SMP Racing Андреа Бертолини, а завершится тестовая программа в апреле, сообщает пресс-релиз компании.

Maserati MCXtrema Фото: Maserati

Maserati MCXtrema – это трековый вариант Maserati MC20, который был представлен в августе прошлого года. По сравнению с дорожным автомобилем, MCXtrema значительно легче и обладает более эффективной аэродинамикой. Под капотом у автомобиля тот же трёхлитровый твин-турбо V6 Nettuno, но его мощность увеличена с 630 до 740 лошадиных сил. MCXtrema будет выпущена тиражом в 62 экземпляра, а первые владельцы получат машину в конце лета этого года.

Maserati MCXtrema Фото: Maserati

Первые тесты автомобиля состоялись в феврале на трассе Maserati в Варано де Малегари в провинции Парма. С помощью собранных тогда данных были проведены ещё 200 часов работы на динамическом симуляторе и 1000 часов виртуальной аналитики на различных симуляторах.

Maserati MCXtrema Фото: Maserati

«MCXtrema — это прекрасное творение, созданное для гоночной трассы. Идеально сбалансированный и управляемый автомобиль, жемчужина механики и аэродинамики. Мы проектировали машину, держа в уме потребности наших клиентов, и в итоге интерьер получился чем-то средним между кокпитом истребителя и машины Формулы-1», — отметил Бертолини.

Отметим, что недавно о тестах своей трековой новинки недавно отчитались в Bugatti. Она, к слову, будет ещё более редкой, чем Maserati MCXtrema.