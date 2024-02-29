Maserati представила новый GranCabrio Trofeo. Он мощнее GranTurismo

Компания Maserati представила свой новый автомобиль — GranCabrio Trofeo, который продолжает линейку купе GranTurismo и кабриолета GranCabrio.

Maserati GranCabrio Trofeo Фото: Maserati

Автомобиль доступен с 3-литровым твин-турбо двигателем Nettuno мощностью 542 лошадиные силы. Отмечается, что это самый мощный мотор среди всех машин линейки. Так, силовая установка GranCabrio MC развивает лишь 460 лошадиных сил.

Maserati GranCabrio Trofeo Фото: Maserati

Крыша машины выполнена из ткани и в собранном виде занимает минимум места. Создатели отмечают, что крышу можно свернуть даже на ходу — на скорости до 50 км/ч, а сам процесс занимает 14 секунд.

Maserati GranCabrio Trofeo Фото: Maserati

Кроме того, в Maserati добавляют, что спайдер оснащён инновационным обогревателем шеи водителя и пассажиров. Отмечается, что автомобиль на 100% сделан в Италии.

Интерьер Maserati GranCabrio Trofeo Фото: Maserati

Напомним, Maserati GranTurismo впервые была представлена в 2007 году, а GranCabro появился в 2010-м. В своей самой мощной комплектации — GranTurismo MC Stradale — автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды и способен развивать свыше 300 км/ч.

Добавим, что в этом году Maserati планирует представить электрический GranCabrio.