Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Maserati представила новый GranCabrio Trofeo. Он мощнее GranTurismo

Maserati представила новый GranCabrio Trofeo. Он мощнее GranTurismo
Maserati GranCabrio Trofeo
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Maserati представила свой новый автомобиль — GranCabrio Trofeo, который продолжает линейку купе GranTurismo и кабриолета GranCabrio.

Maserati GranCabrio Trofeo

Maserati GranCabrio Trofeo

Фото: Maserati

Автомобиль доступен с 3-литровым твин-турбо двигателем Nettuno мощностью 542 лошадиные силы. Отмечается, что это самый мощный мотор среди всех машин линейки. Так, силовая установка GranCabrio MC развивает лишь 460 лошадиных сил.

Maserati GranCabrio Trofeo

Maserati GranCabrio Trofeo

Фото: Maserati

Крыша машины выполнена из ткани и в собранном виде занимает минимум места. Создатели отмечают, что крышу можно свернуть даже на ходу — на скорости до 50 км/ч, а сам процесс занимает 14 секунд.

Maserati GranCabrio Trofeo

Maserati GranCabrio Trofeo

Фото: Maserati

Кроме того, в Maserati добавляют, что спайдер оснащён инновационным обогревателем шеи водителя и пассажиров. Отмечается, что автомобиль на 100% сделан в Италии.

Интерьер Maserati GranCabrio Trofeo

Интерьер Maserati GranCabrio Trofeo

Фото: Maserati

Напомним, Maserati GranTurismo впервые была представлена в 2007 году, а GranCabro появился в 2010-м. В своей самой мощной комплектации — GranTurismo MC Stradale — автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды и способен развивать свыше 300 км/ч.

Добавим, что в этом году Maserati планирует представить электрический GranCabrio.

Материалы по теме
Фото
Самая мощная Maserati в истории продана на аукционе за € 3 млн
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android