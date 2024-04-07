Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии, Перес — второй, Сайнс — третий

На Автодроме «Сузука» завершился Гран-при Японии Формулы-1. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал напарник голландца Серхио Перес. Тройку сильнейших замкнул пилот «Феррари» Карлос Сайнс.
Формула-1. Гран-при Японии. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.
2. Серхио Перес («Ред Булл») +12.535.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +20.866.
4. Шарль Леклер («Феррари») +26.522.
5. Ландо Норрис («Макларен») +29.700.
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +44.272.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +45.951.
8. Оскар Пиастри («Макларен») +47.525.
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +48.626.
10. Юки Цунода («РБ») +1 круг.
11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
14. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг.
15. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
16. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
17. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.
Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»), Даниэль Риккардо («РБ»), Александер Албон («Уильямс») — сошли.
Самые яркие Гран-при Японии Формулы-1:
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