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Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии, Перес — второй, Сайнс — третий

Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии, Перес — второй, Сайнс — третий
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На Автодроме «Сузука» завершился Гран-при Японии Формулы-1. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал напарник голландца Серхио Перес. Тройку сильнейших замкнул пилот «Феррари» Карлос Сайнс.

Формула-1. Гран-при Японии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.
2. Серхио Перес («Ред Булл») +12.535.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +20.866.
4. Шарль Леклер («Феррари») +26.522.
5. Ландо Норрис («Макларен») +29.700.
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +44.272.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +45.951.
8. Оскар Пиастри («Макларен») +47.525.
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +48.626.
10. Юки Цунода («РБ») +1 круг.
11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
14. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг.
15. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
16. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
17. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.

Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»), Даниэль Риккардо («РБ»), Александер Албон («Уильямс») — сошли.

Формула-1 2024. Этап 4, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
07 апреля 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:54:23.566
2
Серхио Перес
Red Bull
+12.535
3
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+20.866

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