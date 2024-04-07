Цунода: чувствую, будто занял не 10-е место, а первое

Пилот «РБ» японец Юки Цунода дал комментарий по поводу 10-го места на Гран-при Японии.

«Я чувствую облегчение. После того как я потерял несколько позиций на первом старте, я, конечно, почувствовал небольшое разочарование, но в то же время я просто сосредоточился на втором старте. Он получился хорошим, и я смог отыграть несколько позиций.

Одним из самых ярких моментов стал пит-стоп. Наши механики проделали фантастическую работу, это был такой быстрый пит-стоп, который позволил нам обогнать две машины, а это просто безумие! Без этого было бы гораздо сложнее набрать очки сегодня, так что команда заслуживает большой благодарности. Как и японские болельщики, они великолепны! Конечно, то, что я смог набрать очки перед своими родными болельщиками, здесь и теми, кто не смог приехать на трассу и смотрел по телевизору, делает меня очень счастливым парнем.

Сегодня я чувствовал себя уверенно. Я знал, что наша скорость на прямой не так уж конкурентоспособна по сравнению с другими машинами, но в то же время мы знали, что у нас много прижимной силы, и единственный шанс у нас был в эссе, на которое обычно влияет прижимная сила. Это позволило мне совершить пару хороших обгонов, и я определённо получил от этого удовольствие. Что касается управления шинами, то я чувствую, что моё пилотирование в сегодняшней гонке было, вероятно, лучшим. Я начал здесь свою карьеру, и возможность набрать здесь очки — это нечто особенное. Большое спасибо всем сотрудникам «Хонды», «Ред Булл Виза Кэш Эпп РБ», которые принимали участие и поддерживали меня на протяжении всего моего пути. Я чувствую, будто занял не 10-е место, а первое», — сказал Цунода после гонки.