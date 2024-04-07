Фернандо Алонсо назвал гонку в Японии одной из лучших для себя за последнее время

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился впечатлениями после гонки в рамках Гран-при Японии, состоявшейся сегодня, 7 апреля.

«Для меня это был отличный уикенд: вчера я занял пятое место в квалификации, а сегодня — шестое место в гонке. Это было одно из моих лучших выступлений за последнее время. Я думаю, что в эти выходные мы немного превзошли свою настоящую позицию, хотя в этом сезоне мы проводим гонки очень хорошо и приносим команде достойные очки.

Наш план на сегодня сработал хорошо, и хочу выразить особую благодарность за впечатляющие пит-стопы, за что надо отдать должное всей команде. Нам всё ещё нужно проанализировать наши обновления, поэтому перед поездкой в Шанхай мы рассмотрим все полученные данные за эти выходные в Японии», — сказал Алонсо после гонки.

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