Бывший гонщик «Лада Спорт» Катсбург: в автоспорте побеждает тот, кто умеет жульничать

Бывший гонщик «Лада Спорт» в WTCC, прошлогодний победитель «24 часов Ле-Мана» в классе GTE нидерландец Ник Катсбург считает, что в автоспорте побеждает тот, кто умеет лучше жульничать и находить в регламенте серые зоны.

«Обман всегда имеет негативную коннотацию, но вам на самом деле нужно искать эту серую зону, где вы можете сделать то, чего не могут другие. Или то, где вас не могут поймать, благодаря чему можно обыграть конкурентов. Так везде в автоспорте, и, конечно же, и в Формуле-1.

В младших классах ужасная ситуация. Из-за этого там ломаются карьеры пилотов. Например, однажды я выступал за команду, которая искала эту серую зону, а затем стал чемпионом. Годом ранее я выступал за команду, которая этого не делала, и тогда я чемпионом не стал. От меня ничего не зависело», — сказал Катсбург в подкасте Formule 1 Paddockpraat.

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