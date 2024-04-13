Боттас: не вижу окончания карьеры, я ещё многого могу достичь

Пилот «Кик-Заубера» финн Валттери Боттас признался, что, несмотря на приближающийся 35-летний юбилей, пока не задумывается об окончании карьеры.

«Я медленно сдвигаюсь с мёртвой точки [в переговорах]. Пока нет чего-то существенного. Нам нужно ещё несколько гонок, надеюсь, с хорошими результатами всё пойдёт быстрее. Важно быть на шаг впереди, вот над чем работает мой менеджмент. Я сосредоточен на гонках, но за спиной у меня есть люди, пытающиеся понять рынок и отработать различные варианты, если это потребуется.

Я не хочу называть конкретных цифр просто потому, что не вижу приближения конца. Я по-прежнему чувствую, что многое могу дать и многого могу достичь», — приводит слова Боттаса издание Motorsport Week.