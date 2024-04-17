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Одна из самых редких Bugatti в мире выставлена на продажу

Одна из самых редких Bugatti в мире выставлена на продажу
Bugatti Veyron Pur Sang
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На площадке Piston Heads на продажу выставлен суперкар Bugatti Veyron Pur Sang — это особая версия Veyron, выпущенная в 2007 году всего в пяти экземплярах. Стоимость автомобиля не сообщается.

Bugatti Veyron Pur Sang

Bugatti Veyron Pur Sang

Фото: pistonheads.com

Главное отличие Veyron Pur Sang от базовой модели — отсутствие краски на кузове. Все пять экземпляров Pur Sang, что с французского переводится как «чистокровный», представлены в неокрашенном алюминие и карбоне. Кроме того, массу автомобиля, по сравнению с серийным Veyron, удалось снизить на 100 килограммов.

Bugatti Veyron Pur Sang

Bugatti Veyron Pur Sang

Фото: pistonheads.com

Напомним, оригинальный Bugatti Veyron появился в 2005 году. Автомобиль, названный в честь Пьера Вейрона, который в паре с Жан-Пьером Вимиллем выиграл «24 часа Ле-Мана» 1939 года, оснащён восьмилитровым двигателем W16, развивающим свыше 1000 лошадиных сил.

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