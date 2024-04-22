Хюлькенберг – о 10-м месте в Китае: одна из чистейших гонок в моей карьере

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг высоко оценил своё выступление на минувшем Гран-при Китая. Напомним, немец занял десятое место, замкнув очковую зону.
«Думаю, это была одна из чистейших гонок в моей карьере, так что я счастлив и горд. У меня был хороший темп, я не допустил ни одной ошибки, а команда провела отличную работу над стратегией. Отрезок на «медиуме» получился тяжёлым, но всё стало намного лучше после перехода на «хард», мы снова стали конкурентоспособны в середине пелотона», — приводит слова Хюлькенберга издание Sky Germany.
Формула-1. Гран-при Китая. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов.
2. Ландо Норрис («Макларен») +13.757.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +18.483.
4. Шарль Леклер («Феррари») +23.127.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +33.545.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +37.670.
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +43.414.
8. Оскар Пиастри («Макларен») +53.896.
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +55.139.
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +57.644.