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Отец Переса: у Чеко больше спонсоров, чем у Ферстаппена и Хэмилтона, вместе взятых

Отец Переса: у Чеко больше спонсоров, чем у Ферстаппена и Хэмилтона, вместе взятых
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Антонио Перес Гарибай высказался о своём сыне, мексиканском пилоте «Ред Булл» Серхио Пересе. Антонио выразил мнение, что Чеко сможет выступать в Формуле-1 ещё 10 лет. В настоящий момент Серхио 34 года.

«Чеко будет выступать ещё 10 лет. Посмотрите на возраст Алонсо. У Чеко всё здорово. В Формуле-1 у него ещё 10 лет. У Чеко много сценариев, и он сегодня самый востребованный гонщик в Формуле-1. У него больше всего спонсоров – больше, чем у Макса и Хэмилтона, вместе взятых. Компании со всего мира обращаются к нему», — приводит слова отца Переса Relevo.

Сколько зарабатывают в Формуле–1:

Ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, на сколько лет Перес просит контракт у команды.

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