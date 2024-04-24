Алонсо поставил под сомнение своё участие в спринте Гран-при Майами

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признался, что задумывается о пропуске спринтерской гонки Гран-при Майами после неудачи в Китае.

Напомним, испанец получил 10-секундный штраф и три штрафных балла за борьбу в спринте с пилотом «Феррари» соотечественником Карлосом Сайнсом-младшим.

«Эти наказания непонятны, особенно в случае со штрафными баллами. Такой немыслимый штраф является беспрецедентным. Из-за числа очков и того факта, что у нас не будет используемых шин, это практически того не стоит. Это заставляет задуматься, а хочется ли вообще участвовать в следующем спринте», — приводит слова Алонсо издание DAZN.

Напомним, Гран-при Майами пройдёт с 3 по 5 мая в Соединённых Штатах.