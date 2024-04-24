Даниил Квят проведёт соревнование с беспилотной машиной 27 апреля в Абу-Даби

Бывший пилот Формулы-1 россиянин Даниил Квят примет непосредственное участие в соревнованиях беспилотных машин A2RL (ASPIRE Abu Dhabi Autonomous Racing League), которые пройдут на трассе Яс-Марина 27 апреля в Абу-Даби (ОАЭ).

Российский гонщик проведёт заезд против беспилотного автомобиля, который выставит команда программистов.

В соревнованиях же беспилотных машин примут участие восемь команд, базирующихся в США, Германии, Китае, Венгрии, ОАЭ и Италии. Призовой фонд мероприятия составит $ 2,25 млн. Все коллективы будут соперничать друг с другом на модернизированных машинах Dallara SF23, разрабатывавшихся для японского чемпионата SuperFormula. Сообщается, что шоу посетят более 10 тысяч человек.