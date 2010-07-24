Шумахер считает 11-е место в квалификации максимумом

Пилот «Мерседеса» Михаэль Шумахер считает, что 11-е место было максимумом для него в квалификации Гран-при Германии.
«Сказать особо нечего, кроме того, что мы добились того результата, который был возможен. Очевидно, что он огорчил, потому что мы ожидали борьбы за пятое-шестое место, но по разрыву между нашими двумя машинами вы можете увидеть, какой у нас был потенциал.
Если же искать что-то позитивное, то я, по крайней мере, буду стартовать с чистой стороны, и в гонку уходить лучше с 11-го места, чем с 10-го. У меня было несколько проблем с тормозами во время квалификации, но я не считаю, что это стало ключевым фактором в сегодняшнем выступлении.
В гонке мы сильнее, чем в квалификации, но мы хотели добиться большего для наших фанатов. Будем надеяться, что завтра гонка будет развиваться лучше — и мы сможем что-то продемонстрировать перед ними», — цитирует Шумахера Autosport.
Напомним, что «Чемпионат.ру» вёл онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Германии.
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