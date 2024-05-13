Редкий Chevrolet Corvette C5-R выставлен на продажу. Он выиграл 31 гонку и 4 чемпионата

В галерее Art & Revs на продажу выставлен редкий Chevrolet Corvette C5-R GT1, построенный для участия в гонках на выносливость. Это 1 из 11 автомобилей, не считая тестового прототипа, созданных Chevrolet совместно с командой Pratt Miller Engineering в период с 1999 по 2004 год. И он, отмечается в объявлении, готов выйти на старт.

Chevrolet Corvette C5-R GT1 Фото: Arts & Revs

Автомобиль Corvette C5-R создавался для возвращения Chevrolet в международные гонки автомобилей GT. Эта машина дебютировала в «24 часах Дайтоны» 1999 года, а в 2001-м выиграла «24 часа Ле-Мана», опередив ближайших соперников в своём классе на 34 круга.

Chevrolet Corvette C5-R GT1 Фото: Arts & Revs

В общей сложности Chevrolet Corvette C5-R участвовал в 55 гонках и выиграл 31 из них. Кроме того, эта машина принесла Corvette Racing четыре чемпионства в командном зачёте и зачёте конструкторов, а также трижды приводила пилотов марки к чемпионскому титулу.

Chevrolet Corvette C5-R GT1 Фото: Arts & Revs

В гонках на Corvette C5-R выступали в том числе Дэйл «Устрашитель» Эрнхардт и его сын Дэйл Эрнхардт-младший, а также Ян Магнуссен — отец гонщика «Хааса» в Формуле-1 Кевина Магнуссена. К слову, именно на Chevrolet Corvette C5-R Магнуссен-старший в 2004 году завоевал первую из своих четырёх побед в «24 часах- Ле-Мана».

Chevrolet Corvette C5-R GT1 без кузова Фото: Arts & Revs

Цена автомобиля не сообщается.