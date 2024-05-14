«Я серьезен, но не слишком». Вассёр рассказал, как он относится к работе в «Феррари»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал о том, как он относится к своей работе в итальянской команде.

«Мы живем в очень жесткой среде, с большим давлением и конкуренцией, мы всегда стараемся добиться от каждого лучшего, все работают как сумасшедшие, с этим нелегко справиться, для меня это нелегко, как и для любого другого. Очень часто я пытаюсь найти баланс и для себя. Некоторые люди говорят, что я должен быть более агрессивным. Я говорю: когда ты можешь повеселиться, делай это.

Когда ты в работе, ты не хочешь валять дурака. Я уверен, что делаю лучшую работу в мире, я мечтал об этом всю свою жизнь, я пришел в автоспорт почти случайно, никто в моей семье не интересовался этим. И я хочу получать от этого удовольствие. Я серьезен, но не слишком. Моя роль также заключается в том, чтобы подливать масло в шестеренки», — приводит слова Вассёра FormulaPassion.