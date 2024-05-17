Леклер — лучший в 1-й тренировке Гран-при Эмилии-Романьи, Расселл — 2-й, Сайнс — 3-й

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На Международном автодроме Энцо и Дино Феррари в Имоле состоялась первая тренировка Гран-при Эмилии-Романьи, лучший результат на которой показал гонщик Шарль Леклер, представляющий «Феррари». Вторым был Джордж Расселл из «Мерседеса». Третье время у напарника Леклера Карлоса Сайнса.

Отметим, что тренировка прерывалась красными флагами после проблем с болидом у Александера Албона («Уильямс»).

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Первая тренировка:

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.16,990.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,104.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,130.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,243.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,250.

6. Юки Цунода («РБ») +0,398.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,418.

8. Ландо Норрис («Макларен») +0,612.

9. Оскар Пиастри («Макларен») +0,817.

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,877.

11. Пьер Гасли («Альпин») +0,915.

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,082.

13. Даниэль Риккардо («РБ») +1,152.

14. Эстебан Окон («Альпин») +1,622.

15. Оливер Берман («Хаас») +1,677.

16. Валттери Боттас («Заубер») +1,837.

17. Гуаньюй Чжоу («Заубер») +2,139.

18. Логан Сарджент («Уильямс») +2,911.

19. Александер Албон («Уильямс») +3,060.

20. Нико Хюлькенберг («Хаас») +4,069.