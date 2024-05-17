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Леклер — лучший в 1-й тренировке Гран-при Эмилии-Романьи, Расселл — 2-й, Сайнс — 3-й

Леклер — лучший в 1-й тренировке Гран-при Эмилии-Романьи, Расселл — 2-й, Сайнс — 3-й
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На Международном автодроме Энцо и Дино Феррари в Имоле состоялась первая тренировка Гран-при Эмилии-Романьи, лучший результат на которой показал гонщик Шарль Леклер, представляющий «Феррари». Вторым был Джордж Расселл из «Мерседеса». Третье время у напарника Леклера Карлоса Сайнса.

Отметим, что тренировка прерывалась красными флагами после проблем с болидом у Александера Албона («Уильямс»).

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Первая тренировка:

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.16,990.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,104.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,130.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,243.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,250.
6. Юки Цунода («РБ») +0,398.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,418.
8. Ландо Норрис («Макларен») +0,612.
9. Оскар Пиастри («Макларен») +0,817.
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,877.
11. Пьер Гасли («Альпин») +0,915.
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,082.
13. Даниэль Риккардо («РБ») +1,152.
14. Эстебан Окон («Альпин») +1,622.
15. Оливер Берман («Хаас») +1,677.
16. Валттери Боттас («Заубер») +1,837.
17. Гуаньюй Чжоу («Заубер») +2,139.
18. Логан Сарджент («Уильямс») +2,911.
19. Александер Албон («Уильямс») +3,060.
20. Нико Хюлькенберг («Хаас») +4,069.

Формула-1 2024. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Свободная практика 1
17 мая 2024, пятница. 14:30 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:16.990
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.104
3
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+0.130
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