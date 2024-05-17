Леклер — лучший во второй тренировке Гран-при Эмилии-Романьи, Пиастри — 2-й, Цунода — 3-й

На Международном автодроме Энцо и Дино Феррари (Имола, Италия) завершилась вторая свободная практика Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Быстрейшим по её итогам был Шарль Леклер, представляющий «Феррари». Второй результат продемонстрировал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. Третьим был Юки Цунода из «РБ».
Гран-при Эмилии-Романьи. Вторая свободная практика:
1. Шарль Леклер («Феррари») 1:15.906
2. Оскар Пиастри («Макларен») 1:16.098
3. Юки Цунода («РБ») 1:16.286
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1:16.297
5. Джордж Расселл («Мерседес») 1:16.311
6. Карлос Сайнс («Феррари») 1:16.423
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 1:16.447
8. Серхио Перес («Ред Булл») 1:16.552
9. Нико Хюлькенберг («Хаас») 1:16.826
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») 1:16.838
11. Даниэль Риккардо («РБ») 1:16.967
12. Ландо Норрис («Макларен») 1:16.980
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») 1:16.991
14. Эстебан Окон («Альпин») 1:17.008
15. Пьер Гасли («Альпин») 1:17.064
16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») 1:17.088
17. Кевин Магнуссен («Хаас») 1:17.129
18. Александер Албон («Уильямс») 1:17.135
19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») 1:17.606
20. Логан Сарджент («Уильямс») 1:17.848