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Формула 1, Имола 2024: результат второй практики, Леклер — первый, Пиастри — второй, Цунода — третий

Леклер — лучший во второй тренировке Гран-при Эмилии-Романьи, Пиастри — 2-й, Цунода — 3-й
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На Международном автодроме Энцо и Дино Феррари (Имола, Италия) завершилась вторая свободная практика Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Быстрейшим по её итогам был Шарль Леклер, представляющий «Феррари». Второй результат продемонстрировал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. Третьим был Юки Цунода из «РБ».

Гран-при Эмилии-Романьи. Вторая свободная практика:
1. Шарль Леклер («Феррари») 1:15.906
2. Оскар Пиастри («Макларен») 1:16.098
3. Юки Цунода («РБ») 1:16.286
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1:16.297
5. Джордж Расселл («Мерседес») 1:16.311
6. Карлос Сайнс («Феррари») 1:16.423
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 1:16.447
8. Серхио Перес («Ред Булл») 1:16.552
9. Нико Хюлькенберг («Хаас») 1:16.826
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») 1:16.838
11. Даниэль Риккардо («РБ») 1:16.967
12. Ландо Норрис («Макларен») 1:16.980
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») 1:16.991
14. Эстебан Окон («Альпин») 1:17.008
15. Пьер Гасли («Альпин») 1:17.064
16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») 1:17.088
17. Кевин Магнуссен («Хаас») 1:17.129
18. Александер Албон («Уильямс») 1:17.135
19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») 1:17.606
20. Логан Сарджент («Уильямс») 1:17.848

Формула-1 2024. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Свободная практика 2
17 мая 2024, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:15.906
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.192
3
Юки Цунода
RB
+0.380
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