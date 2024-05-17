Бортолето завоевал поул Формулы-2 в Имоле, Берман и Антонелли провалились

В Имоле на Международном автодроме Энцо и Дино Феррари завершилась квалификация Формулы-2. Победителем по её итогам стал Габриэль Бортолето, представляющий «Инвикту». Вторым был пилот «Кампоса» Исак Хаджар, топ-3 замкнул Джошуа Дюрксен (AIX Racing).

Юниоры «Феррари» — Оливер Берман и «Мерседеса» — Андреа Кими Антонелли провалились, оказавшись за пределами топ-15.

Формула-2. Этап в Имоле. Квалификация:

1. Габриэль Бортолето («Инвикта») 1:27.056

2. Исак Хаджар («Кампос») +0.216

3. Джошуа Дюрксен («AIX Racing») +0.328

4. Зейн Мэлоуни («Роден») +0.372

5. Роман Станек («Трайдент») +0.411

6. Энцо Фиттипальди (VAR) +0.683

7. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +0.339

8. Хосеп Марти («Кампос») +0.746

9. Рихард Версхор («Трайдент») +0.830

10. Франко Колапинто («МП Моторспорт») +0.898...

16. Оливер Берман («Према») +1.162

18.Андреа Кими Антонелли («Према») +1.486