Бортолето завоевал поул Формулы-2 в Имоле, Берман и Антонелли провалились

В Имоле на Международном автодроме Энцо и Дино Феррари завершилась квалификация Формулы-2. Победителем по её итогам стал Габриэль Бортолето, представляющий «Инвикту». Вторым был пилот «Кампоса» Исак Хаджар, топ-3 замкнул Джошуа Дюрксен (AIX Racing).
Юниоры «Феррари» — Оливер Берман и «Мерседеса» — Андреа Кими Антонелли провалились, оказавшись за пределами топ-15.
Формула-2. Этап в Имоле. Квалификация:
1. Габриэль Бортолето («Инвикта») 1:27.056
2. Исак Хаджар («Кампос») +0.216
3. Джошуа Дюрксен («AIX Racing») +0.328
4. Зейн Мэлоуни («Роден») +0.372
5. Роман Станек («Трайдент») +0.411
6. Энцо Фиттипальди (VAR) +0.683
7. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +0.339
8. Хосеп Марти («Кампос») +0.746
9. Рихард Версхор («Трайдент») +0.830
10. Франко Колапинто («МП Моторспорт») +0.898...
16. Оливер Берман («Према») +1.162
18.Андреа Кими Антонелли («Према») +1.486