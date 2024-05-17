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Берману и Антонелли вернули аннулированные результаты в квалификации Имолы

Берману и Антонелли вернули аннулированные результаты в квалификации Имолы
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Гонщикам «Премы» Оливеру Берману и Андреа Кими Антонелли восстановили аннулированные результаты, которые они показали в квалификации на этапе в Имоле.

По ходу заездов пилотам «Премы» не засчитали лучшие круги из-за того, что они нарушили границы трассы. По окончании заездов Оливер Берман и Кими Антонелли значились в протоколе на 16-м и 18-м местах соответственно.

Однако стюарды пересмотрели результаты сессии и спустя несколько часов засчитали их лучшие круги. Таким образом, в воскресной гонке уикенда они будут стартовать вторым и четвёртым соответственно.

Также были восстановлены аннулированные результаты Пола Арона, Франко Колапинто и Амаури Кордела.

Напомним, Оливер Берман является протеже «Феррари», а Кими Антонелли – «Мерседеса».

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