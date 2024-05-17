«Это уже не первый раз такое». Ферстаппен высказался о действиях Хэмилтона в Имоле

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о действиях Льюиса Хэмилтона во время свободных заездов в первый день гоночного уикенда Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле.

Когда Ферстаппен совершал быструю попытку на шинах «софт», ему помешал Хэмилтон. После инцидента недовольный гонщик «Ред Булл» демонстративно подрезал пилота «Мерседеса».

«Просто это уже не первый раз такое. Конечно, в таких ситуациях всегда нужно стараться сохранять спокойствие, но да, это произошло опять.

Я не хочу слишком много говорить об этом, потому что это не наша проблема», — приводит слова Ферстаппена издание Planet F1.

В сегодняшних тренировках на Международном автодроме Энцо и Дино Феррари Макс Ферстаппен совершил несколько вылетов за пределы трассы и неоднократно жаловался на поведение своей машины.