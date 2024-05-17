«Трудный день». Ферстаппен объяснил свои проблемы в тренировках Гран-при Эмилии-Романьи

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен объяснил свои проблемы в первый день гоночного уикенда Гран-при Эмилии-Романьи на Международном автодроме Энцо и Дино Феррари.

«Это был трудный день. Просто было сложно найти хороший баланс, мне было не очень комфортно за рулём.

Машина вела себя нервно, очень легко было потерять её, есть ещё несколько вещей, на которые нужно обратить внимание. Это было некомфортно.

Кроме того, гоночный темп был очень плохим. Нам нужно улучшить некоторые вещи, если мы хотим быть конкурентоспособными завтра. Соперники сделали шаг вперёд, в то время как у нас был плохой день. Сегодня мы просто сильно уступали в темпе», — приводит слова трёхкратного чемпиона Формулы-1 издание Planet F1.