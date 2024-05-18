«Он думает, что один на трассе». Алонсо — о Хэмилтоне в Имоле

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо выразил недовольство поведением Льюиса Хэмилтона во время тренировочных заездов в первый день гоночного уикенда Гран-при Эмилии-Романьи.

Испанский гонщик посчитал, что Хэмилтон дважды помешал ему: первый инцидент произошел в 12-м повороте трассы, а затем ещё один – в седьмом.

«Хэмилтон думает, что он тут один на трассе. Он делает это уже второй раз. 12-й поворот, а теперь в седьмом», — пожаловался двукратный чемпион Формулы-1 по радио команде.

Кроме того, действиями Хэмилтона был недоволен пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Но Льюис был не единственным, кто блокировал соперников. Его напарник по «Мерседесу» Джордж Расселл помешал Гуаньюю Чжоу в начале сессии, а Шарля Леклера заблокировал пилот «Ред Булл» Серхио Перес.