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Никита Бедрин набрал два очка за спринт в Имоле, победителем стал Ноэль Леон

Сегодня, 18 мая, состоялся спринт Формулы-3 в Имоле (Италия). Победителем оказался пилот «Ван Амерсфут» Ноэль Леон, на втором месте — Оливер Гёте («Кампос»), на третьем — Тим Трамниц («МП Моторспорт»).

Россиянин Никита Бедрин закончил спринт на девятом месте, что принесло ему два очка в личный зачёт.

Формула-3. Спринт в Имоле (топ-10):

1. Ноэль Леон — 18 кругов.

2. Оливер Гёте +4,6.

3. Тим Трамниц +6,8.

4. Дино Беганович +7,9.

5. Каспер Штука +8,4.

6. Габриэле Мини +9,0.

7. Лауренс ван Хупен +9,4.

8. Арвид Линдблад +9,9.

9. Никита Бедрин +10,4.

10. Сантьяго Рамос +10,8.

На последнем круге, когда был снят режим виртуального сейфти-кара, Гёте обогнал Леона в борьбе за лидерство, но после финиша Гёте получил пять секунд штрафа за нарушение правил процедуры сейфти-кара. Таким образом, победителем оказался Ноэль.